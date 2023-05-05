Лыжница Кирпиченко — о мерах в борьбе с ковидом: «В год, когда болела, старалась носить маски, перчатки, антисептики — не помогало»

Серебряный призер чемпионата мира Яна Кирпиченко в интервью «СЭ» поделилась мнением о важности мер по борьбе с коронавирусом в пандемию.

«Я очень много болела, коронавирусом. Не раз и не два. Чуть ли не каждый месяц — либо ковид, либо ОРВИ. Только вроде бы начал набирать форму, включаться в работу, как снова тебя терзает болезнь. Не успеваешь долечиться, время идет, начинаешь тренироваться неподготовленным организмом — и снова все по кругу. Тут моя вина в том, что не давала себе нужное время для восстановления. Спешила с возвращением в спорт, нужно было подождать, дать организму прийти в себя.

В тот год, когда я болела, старалась носить маски, перчатки, везде брала антисептики... Но это не помогало. Поняла, что все это скорее дело случая. Ты можешь все соблюдать, но все равно болезнь найдет тебя. Чаще всего это происходит, когда ослаблен иммунитет. И в таком случае, оберегай себя, не оберегай, мало что поможет. Так что сейчас я не переживаю на эту тему», — сказала Кирпиченко.

Отметим, что болезни не позволили Кирпиченко стать участницей Олимпиады 2022 в Пекине.

Полностью интервью Кирпиченко «СЭ» можно прочитать здесь.