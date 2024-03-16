Лыжниц Невьянцеву и Антипину увезли в больницу после падения на чемпионате России

Российские лыжницы Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали на чемпионате России в Малиновке.

Девушки упали во время спринтерской гонки свободным стилем. Лыжниц увезли на автомобиле скорой помощи в больницу для того, чтобы сделать рентген.

Квалификацию спринта выиграла Дарья Непряева с результатом 3 минуты 38,96 секунды. Второе время показала Мария Истомина (+1,56). Тройку замкнула Екатерина Мегедь (+3,18).