Лыжниц Невьянцеву и Антипину увезли в больницу после падения на чемпионате России
Российские лыжницы Виктория Невьянцева и Полина Антипина упали на чемпионате России в Малиновке.
Девушки упали во время спринтерской гонки свободным стилем. Лыжниц увезли на автомобиле скорой помощи в больницу для того, чтобы сделать рентген.
Квалификацию спринта выиграла Дарья Непряева с результатом 3 минуты 38,96 секунды. Второе время показала Мария Истомина (+1,56). Тройку замкнула Екатерина Мегедь (+3,18).
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