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16 марта, 09:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию спринта в прямом эфире

Женский и мужской спринт на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет 16 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александр Большунов.
Фото РИА Новости

Женский и мужской спринт в рамках чемпионата России по лыжным гонкам пройдет 16 марта, в субботу, в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область. Начало квалификации — 10:00 по московскому времени, финалы состоятся после 12:00.

Среди женщин выступят Татьяна Сорина, Евгения Крупицкая, Анастасия Фалеева, Дарья Непряева, Вероника Степанова, Мария Истомина и другие. В мужском турнире примут участие Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Александр Большунов, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин и другие.
Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Программа соревнований чемпионата России по лыжным гонкам-2024 16 марта, в субботу

  • 10:00. Женский спринт (квалификация / свободный стиль)
  • 10:45. Мужской спринт (квалификация / свободный стиль)
  • 12:00. Женский и мужской спринты (забеги на выбывание / свободный стиль)

Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований

Александр Большунов
Вероника Степанова
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