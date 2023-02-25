Юрий Бородавко считает, что Крюгер выиграл скиатлон на ЧМ-2023 в стиле Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе норвежца Симена Хегстада Крюгера в скиатлоне на чемпионате мира — 2023.

«Не смотрю чемпионат мира, гонку не видел. Был удивлен, что Клебо не выиграл — это говорит о силе Крюгера и его амбициях. Мне приятно, что в норвежской команде нет какого-то договорняка и спортсмены выходят биться за место под солнцем. Трудно сказать, о чем Клебо думал, об этом может сказать только он. Но по тем отрывкам, которые я смотрел, было видно, что Крюгер не оставил никому шансов. Выиграл ли Крюгер в стиле Большунова? Да. Когда есть силы, то спортсмен бежит и ни на кого не оглядывается. Хотел бы посмотреть на их противостояние? Я уже много раз говорил, что от этого разъединения мы все только проигрываем. Надеюсь, руководители мировых лыжных гонок и мирового спорта это поймут», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Серебро завоевал Йоханнес Клебо, бронзу — Шур Рете.

Чемпионат мира завершится 5 марта.