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Сегодня, 17:13

Лапьер победил в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Руслан Минаев
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Жюль Лапьер.
Фото Global Look Press

Француз Жюль Лапьер победил в масс-старте свободным стилем на заключительном этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Лыжник показал время 33.00,7.

Вторым финишировал немец Фридрих Мох, отстав от лидера на 2,4 секунды. Третье место занял француз Юго Лапалю +16,0.

Итоговый список представлен на сайте «СЭ».

«Тур де Ски», 7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт, свободный стиль

1. Жюль Лапьер (Франция) — 33.00,7

2. Фридрих Мох (Германия) +2,4

3. Юго Лапалю (Франция) +16,0.

Жюль Лапьер
Фридрих Мох
Юго Лапалю
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