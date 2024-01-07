Лапьер победил в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме
Француз Жюль Лапьер победил в масс-старте свободным стилем на заключительном этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Лыжник показал время 33.00,7.
Вторым финишировал немец Фридрих Мох, отстав от лидера на 2,4 секунды. Третье место занял француз Юго Лапалю +16,0.
Итоговый список представлен на сайте «СЭ».
«Тур де Ски», 7-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Масс-старт, свободный стиль
1. Жюль Лапьер (Франция) — 33.00,7
2. Фридрих Мох (Германия) +2,4
3. Юго Лапалю (Франция) +16,0.
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