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Сегодня, 11:25

Кулешова выиграла гонку на 50 км свободным стилем на Югорском лыжном марафоне, Непряева стала второй

Кулешова выиграла гонку на 50 км свободным стилем на Югорском лыжном марафоне
Иван Торопцев
Корреспондент
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Лыжница Анастасия Кулешова выиграла гонку на 50 километров свободным стилем на Югорском лыжном марафоне, который проходит в Ханты-Мансийске.

Кулешова преодолела дистанцию за 1 час, 46 минут и 19 секунд.

Второе место по итогам гонки заняла Наталья Непряева, которая уступила Кулешовой 12 секунд, на третей строчке — Екатерина Смирнова, проигравшая лидеру 2 минуты и 50 секунд.

В мужской гонке победу одержал Иван Якимушкин.

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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