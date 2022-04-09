Кулешова выиграла гонку на 50 км свободным стилем на Югорском лыжном марафоне, Непряева стала второй

Кулешова выиграла гонку на 50 км свободным стилем на Югорском лыжном марафоне

Лыжница Анастасия Кулешова выиграла гонку на 50 километров свободным стилем на Югорском лыжном марафоне, который проходит в Ханты-Мансийске.

Кулешова преодолела дистанцию за 1 час, 46 минут и 19 секунд.

Второе место по итогам гонки заняла Наталья Непряева, которая уступила Кулешовой 12 секунд, на третей строчке — Екатерина Смирнова, проигравшая лидеру 2 минуты и 50 секунд.

В мужской гонке победу одержал Иван Якимушкин.