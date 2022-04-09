Елена Вяльбе высоко оценила уровень проведения Югорского лыжного марафона

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила уровень проведения Югорского лыжного марафона.

«Супер, молодцы, класс! Радует еще погода. Здесь же у нас всякие истории бывали, поэтому сегодня прям все как надо, все для спортсменов и зрителей», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Сегодня, 9 апреля мужскую гонку на 50 километров выиграл Иван Якимушкин, в женской гонке победу одержала Анастасия Кулешова.

На Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске заявились более 3,8 тысяч участников из России и Казахстана.