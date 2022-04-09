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Сегодня, 11:36

Елена Вяльбе высоко оценила уровень проведения Югорского лыжного марафона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила уровень проведения Югорского лыжного марафона.

«Супер, молодцы, класс! Радует еще погода. Здесь же у нас всякие истории бывали, поэтому сегодня прям все как надо, все для спортсменов и зрителей», — приводит ТАСС слова Вяльбе.

Сегодня, 9 апреля мужскую гонку на 50 километров выиграл Иван Якимушкин, в женской гонке победу одержала Анастасия Кулешова.

На Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске заявились более 3,8 тысяч участников из России и Казахстана.

Источник: https://tass.ru/sport/14331517
Елена Вяльбе
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