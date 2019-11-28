Кубок мира-2019/2020 по лыжным гонкам: расписание всех этапов

Стартует новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам.

Первый этап принимает Рука (Финляндия).

Традиционная многодневка Тур де Ски пройдет с 29 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Старт — в Ленцерхайде (Швейцария), продолжение — в Тоблахе (Италия), финиш — в Валь ди Фьемме (Италия).

Финал Кубка мира состоится в Кэнморе (Канада)

Календарь Кубка мира-2019/2020: расписание всех этапов

29 ноября — 1 декабря. Рука (Финляндия)

7-8 декабря. Лиллехаммер (Норвегия)

14-15 декабря. Давос (Швейцария)

21-22 декабря. Планица (Словения)

29-30 декабря. Тур де Ски. Ленцерхайде (Швейцария)

31 декабря — 1 января. Тур де Ски. Тоблах (Италия)

3-5 января. Тур де Ски. Валь ди Фьемме (Италия)

11-12 января. Дрезден (Германия)

18-19 января. Нове Место (Чехия)

25-26 января. Оберстдорф (Германия)

8-9 февраля. Фалун (Швеция)

15-16 февраля. Ски Тур. Эстерсунд (Швеция)

18 февраля. Ски Тур. Аре (Швеция)

20 февраля. Ски Тур. Сторлиен (Норвегия)

22-23 февраля. Тур Ски. Тронхейм (Норвегия)

29 февраля — 1 марта. Лахти (Финляндия)

4 марта. Драммен (Норвегия)

7 марта. Холменколлен (Норвегия)

14-15 марта. Квебек (Канада)

18 марта. Миннеаполис (США)

20-22 марта. Финал КМ. Кэнмор (Канада)

Все о лыжных гонках, Кубок мира-2019/2020: расписание, результаты и зачет