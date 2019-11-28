Кубок мира-2019/2020 по лыжным гонкам: расписание всех этапов
Первый этап принимает Рука (Финляндия).
Традиционная многодневка Тур де Ски пройдет с 29 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Старт — в Ленцерхайде (Швейцария), продолжение — в Тоблахе (Италия), финиш — в Валь ди Фьемме (Италия).
Финал Кубка мира состоится в Кэнморе (Канада)
Календарь Кубка мира-2019/2020: расписание всех этапов
29 ноября — 1 декабря. Рука (Финляндия)
7-8 декабря. Лиллехаммер (Норвегия)
14-15 декабря. Давос (Швейцария)
21-22 декабря. Планица (Словения)
29-30 декабря. Тур де Ски. Ленцерхайде (Швейцария)
31 декабря — 1 января. Тур де Ски. Тоблах (Италия)
3-5 января. Тур де Ски. Валь ди Фьемме (Италия)
11-12 января. Дрезден (Германия)
18-19 января. Нове Место (Чехия)
25-26 января. Оберстдорф (Германия)
8-9 февраля. Фалун (Швеция)
15-16 февраля. Ски Тур. Эстерсунд (Швеция)
18 февраля. Ски Тур. Аре (Швеция)
20 февраля. Ски Тур. Сторлиен (Норвегия)
22-23 февраля. Тур Ски. Тронхейм (Норвегия)
29 февраля — 1 марта. Лахти (Финляндия)
4 марта. Драммен (Норвегия)
7 марта. Холменколлен (Норвегия)
14-15 марта. Квебек (Канада)
18 марта. Миннеаполис (США)
20-22 марта. Финал КМ. Кэнмор (Канада)
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