Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал падение Евгения Белова и Алексея Червоткина в ходе масс-старта на «Тур де Ски».

На последнем спуске перед финишем в мужском масс-старте столкнулись российские лыжники Алексей Червоткин и Евгений Белов, претендовавшие на подиум. В результате падения Червоткин пришел к финишу седьмым, а Белов — девятым. После завершения гонки судьи сочли, что Червоткин подрезал Белова и выписали Алексею три минуты штрафа, которые отбросили его на 62-е место в общем зачете многодневки.

— Жюри показало спортсменам, что случилось. Червоткин объяснил, что это его вина, и извинился, но что он мог сделать на такой высокой скорости? Плохо, что они не поехали дальше. Сначала надо было финишировать, а потом обсуждать и ругаться, но они оба были шокированы падением. Белов очень зол и ждёт извинений. Червоткин понимает, что это его вина. Надеюсь, он извинится.