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Сегодня, 11:59

Команда Непряевой стала третьей в эстафете на чемпионате России

Роман Шишов
Корреспондент
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Команда Тюменской области — чемпионки России в эстафете 4х5 км.
Фото Федерация лыжных гонок России

Команда Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Второй стала сборная Республики Татарстан. Замкнула тройку команда Архангельской области, за которую выступала олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира Наталья Непряева.

Чемпионат России

Женщины

Эстафета

1. Тюменская область (Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) — 53.46,5

2. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко, Виктория Трошина) — отставание 2,5

3. Архангельская область (Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская, Наталья Непряева) — 23,1

Наталья Непряева
2
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