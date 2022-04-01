Команда Непряевой стала третьей в эстафете на чемпионате России

Команда Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Второй стала сборная Республики Татарстан. Замкнула тройку команда Архангельской области, за которую выступала олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира Наталья Непряева.

Чемпионат России

Женщины

Эстафета

1. Тюменская область (Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) — 53.46,5

2. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко, Виктория Трошина) — отставание 2,5

3. Архангельская область (Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская, Наталья Непряева) — 23,1