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Сегодня, 09:38

«Она может говорить что хочет». Йохауг ответила на обвинения Вяльбе

Тереза Йохауг отреагировала на обвинения Елены Вяльбе
Виктория Кравченко
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Тереза Йогауг.
Фото Global Look Press

Норвежская лыжница Тереза Йохауг в интервью VG ответила на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

Ранее россиянка заявила, что Йохауг хорошо относится к российским спортсменам во время соревнований, но после стартов она стала часто их критиковать. Вяльбе считает, что норвежка делает это по требованию властей.

— Вынуждали ли вас критически высказываться об участии России в соревнованиях?

— Нет.

— Что вы думаете о том, что Вяльбе вкладывает свои слова в ваши уста?

— Она может говорить все что хочет.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

Источник: https://www.vg.no/sport/i/v5KEyl/johaug-svarer-valbe-hun-faar-si-det-hun-selv-vil
Елена Вяльбе
Тереза Йохауг
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