«Она может говорить что хочет». Йохауг ответила на обвинения Вяльбе

Норвежская лыжница Тереза Йохауг в интервью VG ответила на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

Ранее россиянка заявила, что Йохауг хорошо относится к российским спортсменам во время соревнований, но после стартов она стала часто их критиковать. Вяльбе считает, что норвежка делает это по требованию властей.

— Вынуждали ли вас критически высказываться об участии России в соревнованиях?

— Нет.

— Что вы думаете о том, что Вяльбе вкладывает свои слова в ваши уста?

— Она может говорить все что хочет.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.