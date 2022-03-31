«Она может говорить что хочет». Йохауг ответила на обвинения Вяльбе
Тереза Йохауг отреагировала на обвинения Елены Вяльбе
Норвежская лыжница Тереза Йохауг в интервью VG ответила на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Ранее россиянка заявила, что Йохауг хорошо относится к российским спортсменам во время соревнований, но после стартов она стала часто их критиковать. Вяльбе считает, что норвежка делает это по требованию властей.
— Вынуждали ли вас критически высказываться об участии России в соревнованиях?
— Нет.
— Что вы думаете о том, что Вяльбе вкладывает свои слова в ваши уста?
— Она может говорить все что хочет.
1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.
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