Клебо — о завершении карьеры: «Как только мне перестанет быть весело, я найду что-нибудь другое»
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, когда планирует завершить карьеру. Он отметил, что хочет получать удовольствие от процесса.
— Йоханнес, вы лучший лыжник мира последних лет. Победы не стали рутиной?
— Сейчас в мире очень много сильных лыжников. Спортсмен хорош настолько, насколько хорошо он провел последнюю гонку. Поэтому моя задача в этом сезоне — выиграть как можно больше в спринте и на длинных дистанциях.
— До сезона остался месяц. Каков ваш план на оставшееся время?
— Я постараюсь найти снег в начале ноября, и сконцентрируюсь на том, чтобы обрести хорошее чувство катания. Я, мой дедушка и мой отец останемся в Скейкампене, где я буду готовиться к открытию норвежского сезона — он пройдет в Бейтостолене. Тренировки, еда, сон. Как видите, очень интересная жизнь.
— Есть у вас какая-то возрастная планка, когда вы решите из них уйти — из спорта вообще или в биатлон, может быть?
— Лыжи для меня — это веселье. Я хочу получать удовольствие от процесса. Пока мне все нравится. Как только мне перестанет быть весело, я найду что-нибудь другое. (Дмитрий Кузнецов)
В прошлом году он бил россиян на лыжне, а сейчас дал интервью «СЭ»