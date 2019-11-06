Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, когда планирует завершить карьеру. Он отметил, что хочет получать удовольствие от процесса.

— Йоханнес, вы лучший лыжник мира последних лет. Победы не стали рутиной?

— Сейчас в мире очень много сильных лыжников. Спортсмен хорош настолько, насколько хорошо он провел последнюю гонку. Поэтому моя задача в этом сезоне — выиграть как можно больше в спринте и на длинных дистанциях.

— До сезона остался месяц. Каков ваш план на оставшееся время?

— Я постараюсь найти снег в начале ноября, и сконцентрируюсь на том, чтобы обрести хорошее чувство катания. Я, мой дедушка и мой отец останемся в Скейкампене, где я буду готовиться к открытию норвежского сезона — он пройдет в Бейтостолене. Тренировки, еда, сон. Как видите, очень интересная жизнь.

— Есть у вас какая-то возрастная планка, когда вы решите из них уйти — из спорта вообще или в биатлон, может быть?

— Лыжи для меня — это веселье. Я хочу получать удовольствие от процесса. Пока мне все нравится. Как только мне перестанет быть весело, я найду что-нибудь другое. (Дмитрий Кузнецов)

В прошлом году он бил россиян на лыжне, а сейчас дал интервью «СЭ»