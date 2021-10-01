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Инновационный центр ОКР готов предоставить Большунову тредбан для тренировок

15:35
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Генеральный директор инновационного центра Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Грушин сообщил, что комитет готов предоставить чемпиону мира по лыжным гонкам Александру Большунову возможность пользоваться тредбаном для отработки техники лыжного хода.

«Мы с удовольствием поможем любому спортсмену, который захочет воспользоваться нашим тредбаном, никаких проблем нет. Инновационный центр Олимпийского комитета России заказывал его еще два года назад, он закуплен для тестирования функциональной подготовленности всех спортсменов по лыжным видам спорта. Мы его заказывали для всех, не только для Большунова, к его закупке он не имеет никакого отношения. Большунов к нам пока не обращался, но если обратится — никаких проблем. Мы готовы с ним работать 24 часа в сутки, день и ночь», — цитирует ТАСС Гришина.

В прошлом сезоне Большунов заявил, что намерен потратить часть личных средств на приобретение тредбана, однако вопрос его установки до сих пор не решен.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12556107

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Иван Торопцев все материалы автора

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