Губерниев не согласился с выбором лучшего спортсмена ОИ-2022 и назвал Большунова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) признала лучшим спортсменом зимних ОИ-2022 в Пекине южнокорейского шорт-трекиста Хван Дэ Хона.

«Всем, кто хоть немножко в спорте разбирается, при этом неважно, какой ты национальности и где живешь, понятно, что лучший спортсмен Олимпиады — Большунов, который во всех своих гонках был призером. Плюс ко всему он стал трехкратным олимпийским чемпионом и стал королем лыж, что важно. Поэтому Большунов — лучший спортсмен Олимпиады.

Есть свидетельства о выступлениях спортсменов, мы все помним и видели, а что касается каких-то бюрократов, которые ни черта ни в чем не разбираются... Ну хорошо, пусть они выберут. Выбрали корейца, он достойный парень, но там же в конце концов Йоханнес Бе, Фийон Майе были претендентами, тот же Клебо. Вообще, очень странное решение. Может, хотели выбрать азиата и поэтому выбрали корейца. Он очень достойный, но тем не менее...» — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Александрой Ланцетовой.

Хван Дэ Хон победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете на зимних ОИ-2022 в Пекине.

Большунов на Играх в Китае завоевал 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.