Глава Австрийского лыжного союза: "Немецкие спортсмены также замешаны в допинговом скандале"

Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель сообщил, что немецкие спортсмены также замешаны в допинговом скандале, произошедшем на чемпионате мира в Зеефельде.

– Один следователь сказал мне, что немецкие спортсмены также замешаны, а инцидент имеет международную историю. Больше ничего не могу сказать, спрашивайте полицию, – приводит слова Шрекснаделя Bild.

Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии задержали девять человек. Среди них были два лыжника сборной Австрии (Макс Хауке и Доминик Балдауф), два – Эстонии (Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв) и один – Казахстана (Алексей Полторанин). Все они уже признали свою вину.

FIS временно отстранила Таммъярва, Веерпалу и Полторанина. Балдауф и Хауке дисквалифицированы Национальным антидопинговым агентством Австрии.

На данный момент ведется расследование. Спортсменам грозит до трех лет лишения свободы.