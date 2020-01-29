FIS отменила этап КМ по горнолыжному спорту в Китае из-за коронавируса
12:33
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене предстоящего этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцине, сообщает официальный сайт организации.
Такое решение было принято из-за продолжающегося распространения коронавируса. Отмечается, что, несмотря на невысокий уровень риска заражения в Яньцине, было принято решение не ставить под угрозу здоровье спортсменов и болельщиков.
Соревнования должны были пройти 15—16 февраля.
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