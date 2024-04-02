Финал Кубка России: смотреть трансляцию женского спринта

Женский спринт по лыжным гонкам состоится в Кировске 2 апреля

Женский спринт свободным стилем в рамках финального этапа Кубка России по лыжным гонкам состоится во вторник, 2 апреля. Начало — в 11.00 по московскому времени.

Финал Кубка страны по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Кировске (Мурманская область) со 2 по 7 апреля. Соревнования 7-го этапа проходят в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас».

В прямом эфире бесплатно следить за женским спринтом можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена». Эфир начнется в 10.30 по московскому времени.

Финальный этап пройдет в формате мини-тура.

Расписание финального этапа Кубка страны читайте в нашем материале.

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