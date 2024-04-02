Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:20

Финал Кубка России: смотреть трансляцию женского спринта

Женский спринт по лыжным гонкам состоится в Кировске 2 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вероника Степанова.
Фото Global Look Press

Женский спринт свободным стилем в рамках финального этапа Кубка России по лыжным гонкам состоится во вторник, 2 апреля. Начало — в 11.00 по московскому времени.

Финал Кубка страны по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Кировске (Мурманская область) со 2 по 7 апреля. Соревнования 7-го этапа проходят в санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас».

В прямом эфире бесплатно следить за женским спринтом можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Арена». Эфир начнется в 10.30 по московскому времени.

Финальный этап пройдет в формате мини-тура.

Расписание финального этапа Кубка страны читайте в нашем материале.

Лыжные гонки: новости и статьи, фото и видео, все турниры — Кубок России, Кубок мира, чемпионат России, чемпионат мира

0
Читайте также
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финал Кубка России по лыжам: где смотреть и расписание трансляций гонок

Финал Кубка России: смотреть трансляцию мужского спринта
Новости
RSS RSS
Все новости