Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что международная федерация лыжного спорта (FIS) поступила не очень красиво, отменив этап Кубка мира в Канаде из-за угрозы распространения коронавируса.

— Самое обидное — наша поездка в Канаду, — цитирует ТАСС Вяльбе. — У меня даже есть подозрение, что норвежцы знали, что этапы отменят. — FIS туда вовремя не приехала, собрались тренеры, представители команд принимали решение, и все это без FIS. Сначала решили одно, ночью FIS переиграла на другое.

Все это было не очень красиво. Все же туда приехали люди, и люди не простые. Поездка была дальней, столько денег на нее было затрачено. В FIS по этому поводу мы обязательно напишем.

Два заключительных этапа Кубка мира — в Миннеаполисе (США) и Кэнморе (Канада) были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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