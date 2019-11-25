Елена Вяльбе: «Стать обладателем Кубка мира намного круче, чем выиграть чемпионат мира»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснила, почему нужно следить за предстоящим сезоном и высказала свое отношение к Кубку мира.

— Обычный болельщик, не фанат лыж, откроет календарь на этот год и увидит: ни чемпионата мира, не Олимпиады. Объясните, почему ему стоит следить за лыжным сезоном?

— Чемпионат мира — это 10 дней. А здесь полноценная гонка. За общий зачет Кубка мира нужно бороться с первого до последнего дня. 35 стартов! Мое глубокое убеждение: быть обладателем Кубка мира намного круче, чем выиграть чемпионат мира. Выдержать на суперскоростях от начала и до конца целый сезон гораздо сложнее, чем подготовиться к одной гонке. Все мы знаем, что есть люди, которые выигрывали даже Олимпийские игры, но больше никогда и нигде ничего не показывали. Случается такое. Один счастливый день для кого-то. Выиграть тотал на удаче — невозможно.

Поэтому всем рекомендую следить за Кубком мира. Будете наслаждаться этими боями. Тем более у нас сейчас очень хорошие на общий зачет — это могут сделать и Сашка, и Серега, и Наташка.

— Непряева обыграет Йохауг?

— А почему нет? У Наташки больше шансов по причине того, что она бегает и спринты, и длинные дистанции. У Терезы спринты — больное место. Да и вообще, в прошлом сезоне разве она выиграла общий зачет? (Владимир Иванов)

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