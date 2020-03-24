Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе анонсировала изменения в женской национальной команде. Также она поделилась мнением о победе Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.

— Если исключить Наташу Непряеву, я не удовлетворена выступлением женской сборной, — цитируют Вяльбе «Известия». — У них были прекрасные условия, а результата мы так и не увидели. По итогам сезона несколько лыжниц будут выведены из состава сборной.

Я оптимист и надеюсь, что рано или поздно мы сможем обыграть Норвегию на чемпионате мира. Норвежцы не любят и не умеют проигрывать, поэтому победа Большунова на «Тур де Ски» и в общем зачете для них — психологическая травма. Надо этим воспользоваться и реализовать как можно больше своих шансов на ЧМ-2021. У нас хорошая команда, и мы очень сильно стараемся стать лучше год от года.