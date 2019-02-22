Елена Вяльбе: "Мы давно ждали от Ретивых медалей"

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сказала, что не удивлена медалью Глеба Ретивых на чемпионате мира. Российский лыжник накануне завоевал бронзу в спринте.

- Глеб Ретивых сказал, что вряд вчера кто-то ждал медали от него.

- А я бы так не сказала. Мы наоборот ждем от него медалей давно. Что он себя так недооценивает? Честно скажу: вчера рассчитывала, что в медалях могут быть Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Так что для меня его призовое место абсолютно ожидаемое. Не кривлю душой, говоря это. Понятно, что и звезды сошлись в этот день, но тактически вчера он был самым грамотным из наших ребят. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Вяльбе - скоро в "СЭ"