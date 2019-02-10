Елена Вяльбе: "Клебо - уникум. Для меня это загадочный спортсмен"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе - о выступлениях в нынешнем сезоне норвежцев Йоханнеса Клебо и Терезы Йохауг.

– Вы не удивлены тем, как проводят сезон Тереза Йохауг и Йоханнес Клебо?

– Клебо в текущем сезоне подтвердил, что является неким уникумом. Во всяком случае, для меня это загадочный спортсмен. Думаю, раз они нашли с тренером-дедушкой методику, которая позволяет им пропускать гонки или целые этапы, а потом приезжать и много выигрывать, значит, они правы. Несмотря на все эти пропуски он уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира, это о многом говорит. Безусловно, там абсолютно точный расчет. В прошлом году дед его оберегал, не пустил на "Тур де Ски". В этом он тоже бережет внука, но они пошли чуть дальше, пробежали многодневку. При этом они повторяли, что если Йоханнес устанет, то тут же сойдет с "Тура". За них говорят результаты. Уверена, что на чемпионате мира он не будет бежать все гонки: спринт, командный спринт, классическая разделка и эстафета. Йохауг… Конечно, она побежит все дистанции, кроме спринтов, что логично и понятно. Ее я понимаю. Она выбрала именно такой путь в нынешнем сезоне. Приезжает и выигрывает любую дистанционную гонку. Респект и уважуха, как говорится. Тереза была единственной, кто мог конкурировать с Марит Бьорген, а сейчас является безоговорочным фаворитом на дистанциях. (Андрей Шитихин)

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