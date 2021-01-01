Диггинс стала второй в спринте «Тур де Ски» после дисквалификации Лампич

Словенская лыжница Анамария Лампич дисквалифицирована по итогам спринтерской гонки «Тур де Ски».

Такое решение было принято после рассмотрения инцидента со швейцарской лыжницей Надине Фридрих. Таким образом, второе место Лампич досталось американке Джессике Диггинс. Победительницей стала шведка Линн Сван, замкнула тройку еще одна шведка Фрида Карлссон.

Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале, Юлия Ступак и Кристина Мацокина — в четвертьфинале.