Спицов: «Никогда не знаешь, когда Большунов предпримет попытку атаковать»

Олимпийский чемпион Денис Спицов прокомментировал свое выступление на Деминском марафоне-2024, на котором он занял второе место, уступив только Александру Большунову.

— Я совершил тактическую ошибку. Только-только откатился в конец пелотона, но Александр... Никогда не знаешь, когда он предпримет попытку атаковать. Я все время держался за ним. Думал, что он поступит так же, как в прошлом году: начнет убегать на втором круге. Была хорошая протяжка, мы удержали ее. Но оказалось, что это была не ее основная часть. Я упустил этот момент. Долго выбирался. Много народу сегодня бежало, большие пелотоны собирались. Там, где я собирался атаковать, только мог отыгрывать. На этом много потерял. Не сказал бы, что суперобидно было проиграть Большунову, потому что в такой серьезной конкуренции заехать вторым, — дорогого стоит. Я благодарен своим лыжам. Все решилось на спуске. Благодарен и своей координации, потому что не упал. Многие падали. Мне повезло. Рад, что второй.

— Кому посвящаете свое серебро?

— Правильный вопрос. Потому что вчера у моей дочки было день рождения. Я заработал для нее еще одну «аляль». Она любит медали. Думали, что она возможно выйдет здесь на свой первый в жизни старт. Но, к сожалению, папа не так часто был дома и не успел ее натренировать. В следующем году обязательно стартанем здесь.

— Со своей задачей на Деминском марафоне справились?

— Немного не доволен, что проспал вспышку Александра. Надо было попробовать за ним удержаться. Силы были. Но когда начались постоянные шашки и обгоны, то мы упустили этот момент. А я еще оказался в хвосте пелотона. Поэтому понял, что борьба уже будет за второе-третье место.