Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

2 марта, 14:43

Спицов: «Никогда не знаешь, когда Большунов предпримет попытку атаковать»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион Денис Спицов прокомментировал свое выступление на Деминском марафоне-2024, на котором он занял второе место, уступив только Александру Большунову.

— Я совершил тактическую ошибку. Только-только откатился в конец пелотона, но Александр... Никогда не знаешь, когда он предпримет попытку атаковать. Я все время держался за ним. Думал, что он поступит так же, как в прошлом году: начнет убегать на втором круге. Была хорошая протяжка, мы удержали ее. Но оказалось, что это была не ее основная часть. Я упустил этот момент. Долго выбирался. Много народу сегодня бежало, большие пелотоны собирались. Там, где я собирался атаковать, только мог отыгрывать. На этом много потерял. Не сказал бы, что суперобидно было проиграть Большунову, потому что в такой серьезной конкуренции заехать вторым, — дорогого стоит. Я благодарен своим лыжам. Все решилось на спуске. Благодарен и своей координации, потому что не упал. Многие падали. Мне повезло. Рад, что второй.

— Кому посвящаете свое серебро?

— Правильный вопрос. Потому что вчера у моей дочки было день рождения. Я заработал для нее еще одну «аляль». Она любит медали. Думали, что она возможно выйдет здесь на свой первый в жизни старт. Но, к сожалению, папа не так часто был дома и не успел ее натренировать. В следующем году обязательно стартанем здесь.

— Со своей задачей на Деминском марафоне справились?

— Немного не доволен, что проспал вспышку Александра. Надо было попробовать за ним удержаться. Силы были. Но когда начались постоянные шашки и обгоны, то мы упустили этот момент. А я еще оказался в хвосте пелотона. Поэтому понял, что борьба уже будет за второе-третье место.

Александр Большунов
Денис Спицов
1
Читайте также
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов: «Даже в отсутствие международных стартов мы не только поддерживаем форму, но и выходим на новый уровень»

Александр Гребенько: «Приятно оказаться на подиуме с олимпийскими чемпионами»
Новости
RSS RSS
Все новости