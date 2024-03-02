Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

2 марта, 14:35

Большунов: «Даже в отсутствие международных стартов мы не только поддерживаем форму, но и выходим на новый уровень»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Денис Спицов рассказали об организации российских стартов в отсутствие международных соревнований.

— В этом году Федерация лыжных гонок России и тренеры хорошо позаботились о нас. Дали возможность принять участие и в любительских марафонах. Очень удобно был построен план соревнований. Спартакиада прошла на высоком уровне, потому что это был главный старт нашего сезона. Все готовились к нему. Было огромной мотивацией в первой лыжной Спартакиаде показать хороший результат. Зачахли мы или нет? Я скажу, что у нас в стране очень высокая конкуренция. Есть лидер, Александр Большунов, который задает нам высокую планку, к которой мы стремимся, но пока не можем покорить. Другие спортсмены в сборной тоже навязывают борьбу, постоянная конкуренция между собой. Нет такого, что одни и те же лица на подиумы. Они постоянно меняются, кто-то кого-то обгоняет, — сказал Спицов.

Большунов согласился с партнером по команде по поводу российских стартов.

— Организация Кубка России проходит достойно. Плюс была Спартакиада. Все регионы стараются, в которых проходят старты. Трассы были хорошо подготовлены. Все спортсмены стараются на каждой гонке показывать максимальный результат. Это здорово. Даже в отсутствие международных стартов мы свою форму не только поддерживаем, но и стараемся вывести ее на новый уровень. Ребята не дают расслабиться. В каждой гонке пытаются навязать серьезную борьбу. Поэтому приходится выходить на каждый старт в полной боевой готовности и не расслабляться. У всех есть огромное желание обогнать меня, но у меня есть еще большее желание для самого себя, — сказал Большунов.

Александр Большунов
Денис Спицов
5
0
Читайте также
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Медведев готов сыграть под нейтральным флагом в Париже. Откажется ли кто-то из наших теннисистов от Олимпиады?
ВАДА не будет создавать комиссию для проверки россиян на Олимпиаде в Париже
Глава ВАДА Банька заявил, что агентство настороженно относится к российским спортсменам перед Олимпиадой
МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады 19 марта
Песков раскритиковал критерии допуска россиян на Паралимпиаду
Юрист объяснила, почему ISU продолжит проверять Валиеву на допинг
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов рассказал, почему не смог побить свой рекорд на Деминском марафоне

Спицов: «Никогда не знаешь, когда Большунов предпримет попытку атаковать»
Новости
RSS RSS
Все новости