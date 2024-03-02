Большунов: «Даже в отсутствие международных стартов мы не только поддерживаем форму, но и выходим на новый уровень»

Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Денис Спицов рассказали об организации российских стартов в отсутствие международных соревнований.

— В этом году Федерация лыжных гонок России и тренеры хорошо позаботились о нас. Дали возможность принять участие и в любительских марафонах. Очень удобно был построен план соревнований. Спартакиада прошла на высоком уровне, потому что это был главный старт нашего сезона. Все готовились к нему. Было огромной мотивацией в первой лыжной Спартакиаде показать хороший результат. Зачахли мы или нет? Я скажу, что у нас в стране очень высокая конкуренция. Есть лидер, Александр Большунов, который задает нам высокую планку, к которой мы стремимся, но пока не можем покорить. Другие спортсмены в сборной тоже навязывают борьбу, постоянная конкуренция между собой. Нет такого, что одни и те же лица на подиумы. Они постоянно меняются, кто-то кого-то обгоняет, — сказал Спицов.

Большунов согласился с партнером по команде по поводу российских стартов.

— Организация Кубка России проходит достойно. Плюс была Спартакиада. Все регионы стараются, в которых проходят старты. Трассы были хорошо подготовлены. Все спортсмены стараются на каждой гонке показывать максимальный результат. Это здорово. Даже в отсутствие международных стартов мы свою форму не только поддерживаем, но и стараемся вывести ее на новый уровень. Ребята не дают расслабиться. В каждой гонке пытаются навязать серьезную борьбу. Поэтому приходится выходить на каждый старт в полной боевой готовности и не расслабляться. У всех есть огромное желание обогнать меня, но у меня есть еще большее желание для самого себя, — сказал Большунов.