Александр Гребенько: «Приятно оказаться на подиуме с олимпийскими чемпионами»

Бронзовый призер Деминского марафона-2024 Александр Гребенько прокомментировал свое выступление. В 50-километровой гонке он уступил только олимпийским чемпионам Александру Большунову и Денису Спицову.

«Я давно участвую в Деминском марафоне. Приходилось побывать в топ-6, но никогда не удавалось попасть в топ-3. Наконец-то это произошло. Рад результату. Главная цель была, чтобы удержаться за лидерами и уже на финише разыграть медали. Я первый раз на подиуме с олимпийскими чемпионами. По сезону постоянно с ними соперничаем. В основном, конечно, им проигрываешь. Очень приятно оказаться с ними на пьедестале», — сказал Гребенько.