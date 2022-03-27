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Сегодня, 17:48

Чекалева стала победителем лыжного мурманского марафона

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Юлия Чекалева стала победительницей мурманского лыжного марафона на дистанции 50 километров классическим стилем среди женщин.

Второе место заняла Екатерина Бурянина из Мурманской области. Третье место взяла Ольга Назарова.

Среди мужчин первое место занял Роман Елетновиз Белоруссии. Второе Константин Главатских — команда «41 регион». Третье место принадлежит Рауль Шакирзянов — команда «41 регион».

Мурманский лыжный марафон с 2017 года проводится два дня, в первый день лыжники проходят дистанцию свободным стилем, во второй — классическим. Марафон является главным событием Праздника Севера, который также называют Полярной Олимпиадой.

Юлия Чекалева
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