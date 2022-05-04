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Сегодня, 20:44

Российская лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон

Анна Горшкова
Корреспондент
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Наталья Мекрюкова.
Фото соцсети

Российская лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон, сообщает Sport24.

По данным источника, эту информацию подтвердила президент ФЛГР Елена Вяльбе: «Наталья Мекрюкова действительно ушла в биатлон».

также информируется, что с высокой долей вероятности 21-летняя спортсменка будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.

На счету лыжницы бронза молодежного чемпионата мира 2022 года в коньковом спринте и несколько гонок на этапах Кубка мира. На прошедшем чемпионате России Мекрюкова одержала победу в эстафете в составе сборной Тюменской области.

В апреле этого года Мекрюкова вышла замуж за экс-биатлониста Алексея Шевченко.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2022-05-04-rossiyskaya-lyzhnitsa-natalya-mekryukova-pereshla-v-biatlon
Биатлон
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