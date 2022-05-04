Российская лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон
Российская лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон, сообщает Sport24.
По данным источника, эту информацию подтвердила президент ФЛГР Елена Вяльбе: «Наталья Мекрюкова действительно ушла в биатлон».
также информируется, что с высокой долей вероятности 21-летняя спортсменка будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.
На счету лыжницы бронза молодежного чемпионата мира 2022 года в коньковом спринте и несколько гонок на этапах Кубка мира. На прошедшем чемпионате России Мекрюкова одержала победу в эстафете в составе сборной Тюменской области.
В апреле этого года Мекрюкова вышла замуж за экс-биатлониста Алексея Шевченко.
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