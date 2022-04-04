Бородавко рассказал подробности перехода Ивана Якимушкина от Олега Перевозчикова

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал «СЭ» подробности перехода Ивана Якимушкина от Олега Перевозчикова.

«Составы готовы. Пройдет президиум в федерации, который утвердит составы. И начнется подготовка спортсменов. Я думаю, Якимушкин спокойно вольется в группу. Никаких проблем. Конкуренция между спортсменами была всегда. Но все будет спокойно», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее Олег Перевозчиков, прежний наставник Ивана Якимушкина, в интервью «СЭ» сообщил о желании спортсмена тренироваться в группе Юрия Бородавко вместе с лидером российских лыж — Александром Большуновым.