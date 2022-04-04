Якимушкин будет тренироваться у Бородавко вместе с Большуновым

Призер Олимпийских игр Иван Якимушкин выразил желание сменить тренера и готовиться в группе Юрия Бородавко вместе с лидером российских лыж Александром Большуновым. Об этом «СЭ» сообщил его прежний наставник Олег Перевозчиков.

— Иван ушел из моей группы к Бородавко, — сказал Перевозчиков. — Он посчитал, что нужно выходить на другой уровень, тренироваться с более сильными спортсменами. Я его мнения не разделяю, но и препятствовать не собираюсь. Он поступил как нормальный мужик, сам подошел, мы все обсудили. Если у спортсмена есть такое желание — нет смысла мешать, наоборот надо помочь. Никаких обид у меня нет.

Полностью интервью с Олегом Перевозчиковым читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».