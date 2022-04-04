Чепалова о критике в адрес Степановой: «Она пока еще не такая великая и не так много чего добилась»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказалась о словах президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес Вероники Степановой.

«Конечно, во времена моей спортивной молодости у нас не было ни интернета, ни соцсетей, ни такой повышенной социальной и медиактивности и, соответственно, таких проблем. Мы их, слава богу, избежали, — приводит слова Чепаловой Metaratings.ru.

— Чемпионат России всегда был обязательным для действующего спортсмена, тем более находящегося в сборной страны. Я бы еще смогла понять, если бы отказалась от участия Наталья Непряева. Она провела такой яркий и напряженный сезон — несколько медалей на Олимпиаде, Кубок мира, «Тур де Ски» — можно понять, насколько это тяжело. А когда молодая спортсменка, выступившая в сезоне в 5-7 гонках, позволяет себе не выступать на чемпионате России — это нонсенс! Она пока еще не такая великая и не так много чего добилась, чтобы позволять себе подобные отлынивания, — иначе этого не назовешь. Еще не тот статус, чтобы подобное себе позволять».

21-летняя Степанова пропустила чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. На минувшей Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала золото в женской эстафете.