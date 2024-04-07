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Сегодня, 12:03

Бородавко: «Большунов пока не может обрести ту форму, которая была до болезни»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» выступление лыжника Александра Большунова в масс-старте свободным стилем на 10 км в гору на заключительном этапе Кубка России в Кировске.
Большунов финишировал на третьем месте.

«Гонка тяжелая. Александр пока не может обрести ту форму, которая была до болезни, поэтому увидели сегодня его только на третьем месте. Прежде всего, сказывается и усталость — очень тяжелая гора и тяжелое самочувствие. Этим все объясняется. Я бы не драматизировал, ничего такого не произошло. Жизнь продолжается. Сколько было замечательных гонок. Не стоит акцентировать внимание на одной неудачной», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов уступил 14,8 секунды Савелию Коростелеву, который стал победителем масс-старта. Вторую строчку занял Алексей Червоткин, который проиграл Коростелеву 9,2 секунды.

Александр Большунов
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