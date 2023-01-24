Бородавко прокомментировал новость о том, что лыжница Непряева может перейти в биатлон

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что лыжница Наталья Непряева может перейти в биатлон.

«Талантливые люди талантливы во всем — у них многогранные возможности. Для Непряевой было бы непросто перейти в биатлон, но для такого человека нет ничего невозможного. Но уж если перейдет, то от нее потребуется полная отдача, ха-ха. Если что-то случится, и она захочет перейти, то начнет с нуля и будет проходить весь путь. Наташа — очень сильный и способный спортсмен», — цитирует Бородавко Sport24.