Бородавко о ДТП со сборной России: «Никто не пострадал, все закончилось удачно»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал подробности аварии с участием представителе команды. Ранее в СМИ появилась информация, что автобус с водителем и пятью членами сборной вынесло на лед на границе Швейцарии и Италии.

— Никто не пострадал в ДТП. Все нормально и хорошо. Все закончилось удачно для сервисеров, они ехали на «Тур де Ски», на границе Швейцарии и Италии машина попала на лед, ее вынесло с дороги, — цитирует «РИА Новости» Бородавко. — Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. На место ДТП приехали пожарные и скорая, это стандартная процедура там. Все прошли медицинское обследование.