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Бородавко назвал цинизмом в высшей степени критерии МОК по допуску россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил критерии МОК по допуску россиян на международные соревнования.

«Думаю, это общее представление обо всех российских атлетах. Четкая и продуманная линия поведения — разрешать и запрещать все. Цинизм в высшей степени. Мои коллеги очень доходчиво обозначили отношение к этому, добавить особо нечего. Александр Большунов? Тут не надо делать акцент на ком-то конкретном. Не думаю, что там кто-то будет разделять. Есть цель — запретить как можно больше российского. Как понимаю, речь на исполкоме МОК шла все же об Олимпиаде 2024 года, а не 2026-го. Так что стоит немного подождать», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230331/trener-1862066951.html
Юрий Бородавко
МОК
ОКР
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