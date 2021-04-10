Никита Поршнев ответил на вопрос о возможном переходе в лыжные гонки

Многократный чемпион России по биатлону Никита Поршнев поделился впечатлениями от Югорского лыжного марафона. Поршнев занял 3-е место.

«Впервые бежал в осознанном возрасте Югорский лыжный марафон. Доволен сегодняшним результатом. Не знаю, почему именно этот марафон стал первым, так распланировал этот год. В первой половине очень много пропустил, во второй был шанс хорошо выступить, чувствовал, что готов пробежать 50 км», — сказал Поршнев «СЭ».

Никита Поршнев также рассказал, не задумался ли он о переходе в лыжи, раз обошел Сергея Устюгова и Александра Легкова.

«Да нет, куда мне. Я в биатлоне еще не все сказал. Мой сегодняшний результат —мотивация для других биатлонистов, что можно бороться и с лыжниками. Снимаешь винтовку — другая скорость. Понятно, что все устали, но и мы устали. У нас тоже был сложный сезон», — добавил Поршнев.

Никита Поршнев в составе сборной России в 2019 стал бронзовым призером чемпионата мира в Эстерсунде.

(Екатерина Звенигородская)