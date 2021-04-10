Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Большунов выиграл Югорский лыжный марафон — 2021

11:38
Теги:

В Ханты-Мансийске прошел VIII Югорский лыжный марафон.

На марафон зарегистрировалось 2842 человека. Победителем дистанции на 50 км стал чемпион мира по лыжам Александр Большунов, вторым стал Рауль Шакирзянов, бронзу получил биатлонист Никита Поршнев.

В женском марафоне на дистанции с такой же протяженностью первой стала Татьяна Сорина, сразу за ней Наталья Непряева, замыкает тройку Юлия Ступак.

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...