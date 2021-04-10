В Ханты-Мансийске прошел VIII Югорский лыжный марафон.

На марафон зарегистрировалось 2842 человека. Победителем дистанции на 50 км стал чемпион мира по лыжам Александр Большунов, вторым стал Рауль Шакирзянов, бронзу получил биатлонист Никита Поршнев.

В женском марафоне на дистанции с такой же протяженностью первой стала Татьяна Сорина, сразу за ней Наталья Непряева, замыкает тройку Юлия Ступак.