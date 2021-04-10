Большунов зажег на Comedy Club рассказом про тредбан
11:10
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов выложил видео участия в программе Comedy Club. Он стал гостей шоу во время чемпионата России. Выиграв скиатлон, спортсмен слетал в Москву на съемки и вернулся в Тюмень на новые гонки.
После длительного представления ведущими Большунов ответил на вопрос, на что он хочет потратить все свои призовые деньги. Обозначив сумму в 120 тысяч рублей, чемпион мира в скиатлоне и обладатель Кубка мира сказал: его цель — приобрести персональный тредбан (большая беговая дорожка для имитации езды на лыжероллерах с целью улучшения техники).
Несколько минут ведущие и лыжник обменивались шутками о тредбане. После этого спортсмен также стал гостем Comedy Bar.
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