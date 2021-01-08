Большунов выиграл масс-старт в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски»
15:57
Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в рамках «Тур де Ски».
Вторым стал итальянец Франческо Де Фабиани. Замкнул тройку россиянин Алексей Червоткин.
Четвертое и пятое места заняли также россияне — Илья Семиков и Иван Якимушкин соотвественно.
Отметим, что Большунов повторил рекорд Сергея Устюгова, одержав пять побед подряд на «Тур де Ски».
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Масс-старт, 15 км (К)
1. Александр Большунов (Россия) — 41.33,7
2. Франческо Де Фабиани (Италия) — отставание 1,8
3. Алексей Червоткин (Россия) — 3,7
4. Илья Семиков (Россия) — 6,7
5. Иван Якимушкин (Россия) — 7,6
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю