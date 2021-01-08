Большунов выиграл масс-старт в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в рамках «Тур де Ски».

Вторым стал итальянец Франческо Де Фабиани. Замкнул тройку россиянин Алексей Червоткин.

Четвертое и пятое места заняли также россияне — Илья Семиков и Иван Якимушкин соотвественно.

Отметим, что Большунов повторил рекорд Сергея Устюгова, одержав пять побед подряд на «Тур де Ски».

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Масс-старт, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 41.33,7

2. Франческо Де Фабиани (Италия) — отставание 1,8

3. Алексей Червоткин (Россия) — 3,7

4. Илья Семиков (Россия) — 6,7

5. Иван Якимушкин (Россия) — 7,6