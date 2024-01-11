Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:52

Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на этапе Кубка России в Казани

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, стал победителем мужской гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Казани. Он преодолел дистанцию за 34 минуты 46,5 секунды.

Россиянин выиграл 13-ю гонку подряд.

Второе место занял представитель команды Тюменской области Артем Мальцев, уступивший лидеру 46,9 секунды. Третьим стал лыжник Савелий Коростелев, выступающий за команду Архангельской области.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.
15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.46,5

2. Артем Мальцев (Тюменская область) — отставание 46,9 секунды.

3. Савелий Коростелев (Архангельская область) — +53,1.

Александр Большунов
Артем Мальцев
1
3
Читайте также
Состоялась жеребьевка на Australian Open-2024
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сорин — о лыжах в Москве: «Хочется побегать в мегаполисах. Есть красногорская лыжня, но там проблемы с организацией»

Бородавко о выступлении Степановой на Кубке России: «Эта победа еще раз подтверждает ее высокий уровень»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости