Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне

В пятницу 29 января российский лыжник Александр Большунов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Менее чем на две секунды россиянин опередил норвежца Симена Крюгера.

Третьим стал еще один норвежец Шур Рете, уступив Большунову 24 секунды.

Йоханнес Клебо, который вернулся на этапы Кубка мира после паузы, финишировал после Большунова на седьмом месте, хотя стартовал раньше Александра на минуту.

В десятке сильнейших еще два россиянина — Иван Якимушкин, уступивший Большунову 51 секунду (5 место), и Денис Спицов с проигрышем в минуту и 21 секунду (10 место).

В 15.00 (мск) в Фалуне состоится женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем, где Россию представят семь лыжниц.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.33,3

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 1,8

3. Шур Рете (Норвегия) — 23,9

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 25,1

5. Иван Якимушкин (Россия) — 51,7

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 55,5

7. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.01,3

10. Денис Спицов (Россия) — 1.21,1

11. Евгений Белов (Россия) — 1.22,4

12. Сергей Устюгов (Россия) — 1.31,2

13. Илья Порошкин (Россия) — 1.34,1

16. Артем Мальцев (Россия) — 1.36,9

21. Андрей Ларьков (Россия) — 1.56,7