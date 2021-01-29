Вяльбе заявила, что гордится Александром Большуновым

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» прокомментировала победу Большунова в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Я счастлива и горжусь Александром. Он сумел достойно себя показать. Не думаю, что в этой гонке Клебо был его конкурентом. Очевидно, что основная борьба была между первыми тремя местами. Будем продолжать работать, чтобы российские спортсмены и дальше побеждали», — заявила Вяльбе.

Большунов на финише опередил норвежца Симена Крюгера менее чем на две секунды. Третьим стал еще один норвежец Шур Рете, уступив Большунову 24 секунды. Йоханнес Клебо, который вернулся на этапы Кубка мира после паузы, финишировал после Большунова на седьмом месте, хотя стартовал раньше Александра на минуту.

(Артем Бухаев)