Восстановление Непряевой после операции займет около месяца

Российская лыжница Наталья Непряева перенесла операцию, сообщает сайт Федерации лыжных гонок России.

Была выполнена реконструкция пястных костей 3 и 4 пальцев правой кисти при помощи специальных пластин. Сроки восстановления около 3-4 недель. После осмотра врача 1 февраля Наталья планирует свое возвращение в команду.

Непряева имеют теоретическую возможность выступить на чемпионате мира-2021, который пройдет в немецком Оберсдорфе с 25 февраля по 7 марта.