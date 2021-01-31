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Восстановление Непряевой после операции займет около месяца

16:12
Наталья Непряева. Фото ФЛГР.
Наталья Непряева. Фото ФЛГР.
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Российская лыжница Наталья Непряева перенесла операцию, сообщает сайт Федерации лыжных гонок России.

Была выполнена реконструкция пястных костей 3 и 4 пальцев правой кисти при помощи специальных пластин. Сроки восстановления около 3-4 недель. После осмотра врача 1 февраля Наталья планирует свое возвращение в команду.

Непряева имеют теоретическую возможность выступить на чемпионате мира-2021, который пройдет в немецком Оберсдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Дополнительная информация:

http://www.flgr.ru/news/5476.html

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