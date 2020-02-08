Большунов — третий в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
18:00
Норвежец Поль Гольберг выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Фалуне. Вторым стал его соотечественник Эрик Вальнес.
Замкнул тройку россиянин Александр Большунов.
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Поль Гольберг (Норвегия) — 2.51,83
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,52
3. Александр Большунов (Россия) — 0,92
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2,40
5. Ховард Таугбель (Норвегия) — 9,74
6. Теодор Петерсон (Швеция) — 49,48
Глеб Ретивых, Андрей Собакарев и Сергей Устюгов выбыли в четвертьфинале. Андрей Краснов выбыл в полуфинале.
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