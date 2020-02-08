Норвежец Поль Гольберг выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Фалуне. Вторым стал его соотечественник Эрик Вальнес.

Замкнул тройку россиянин Александр Большунов.

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Поль Гольберг (Норвегия) — 2.51,83

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 0,52

3. Александр Большунов (Россия) — 0,92

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2,40

5. Ховард Таугбель (Норвегия) — 9,74

6. Теодор Петерсон (Швеция) — 49,48

Глеб Ретивых, Андрей Собакарев и Сергей Устюгов выбыли в четвертьфинале. Андрей Краснов выбыл в полуфинале.