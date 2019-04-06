Большунов стал третьим в гонке на 43 километра в Норвегии, Сундбю одержал победу

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в марафоне Kobberløpet в Норвегии. Первым стал норвежец Мартин Сундбю, вторым - еще один представитель Норвегии Ханс Кристер Холунн.

Лыжные гонки

Сулитьельма, Норвегия

Kobberløpet

Мужчины

43 км, классический стиль

1. Мартин Йонсруд Сундбю – 1:53.42,0

2. Ханс Кристер Холунн – 2.35,0

3. Александр Большунов (Россия) – 4.56,0

Гонка Kobberløpet традиционно проводится в северной Норвегии в конце сезона. В 2018 году ее победителем также стал Сундбю. Второе и третье место в минувшем сезоне заняли Петтер Нортуг и Дидрик Тонсет соответственно.

Напомним, в прошедшем сезоне Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира. 22-летний россиянин завоевал четыре серебра на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

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