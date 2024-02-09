Большунов стал победителем спринта на Всероссийской спартакиаде 2024
Александр Большунов выиграл классический спринт на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени. Его результат в финале — 4 минуты 11,55 секунды.
Вторую строчку занял Сергей Ардашев. Его отставание от лидера составило 0,56 секунды. Третий результат показал Алексей Червоткин (+1,84). Сергей Устюгов стал последним (+14,27).
В текущем сезоне Большунов выиграл все гонки на Кубке России — 17 побед.
Всероссийская спартакиада 2024. Тюмень
Мужчины. Спринт, классический стиль
Финал
1. Александр Большунов — 4 минуты 11,55 секунды
2. Сергей Ардашев +0,56
3. Алексей Червоткин +1,84
4. Иван Горбунов +3,48
5. Константин Тиунов +6,61
6. Сергей Устюгов +14,27
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