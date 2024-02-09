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9 февраля, 13:08

Большунов стал победителем спринта на Всероссийской спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Большунов (справа) и Алексей Червоткин.
Фото Скриншот трансляции

Александр Большунов выиграл классический спринт на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени. Его результат в финале — 4 минуты 11,55 секунды.

Вторую строчку занял Сергей Ардашев. Его отставание от лидера составило 0,56 секунды. Третий результат показал Алексей Червоткин (+1,84). Сергей Устюгов стал последним (+14,27).

В текущем сезоне Большунов выиграл все гонки на Кубке России — 17 побед.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Тюмень

Мужчины. Спринт, классический стиль

Финал

1. Александр Большунов — 4 минуты 11,55 секунды

2. Сергей Ардашев +0,56

3. Алексей Червоткин +1,84

4. Иван Горбунов +3,48

5. Константин Тиунов +6,61

6. Сергей Устюгов +14,27

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Сергей Ардашев
Сергей Устюгов
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