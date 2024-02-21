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Лыжные гонки

21 февраля, 20:34

Большунов: «Я работаю над собой не только в спорте. Нужно всегда оставаться человеком»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время общения с болельщиками в московском ТРК Vegas рассказал, когда отец поставил его на лыжи.

— Со скольких лет вы занимаетесь лыжами?

— С самого детства. Как только начал ходить, отец меня сразу же поставил на лыжи. Мне было два или три года.

— Как вам удалось добиться результата?

— Нужно тренироваться, трудиться. И результаты придут.

— Вы гордитесь собой? Чувствуете уверенность?

— Уверенность есть. Но я не горжусь, я работаю над собой не только в спорте. Хоть я и подписал сегодня звезду, звездой себя не чувствую. Нужно всегда оставаться человеком. Я чувствую себя таким, как 10-15 лет назад. Нужно и работать в таком ключе.

— Следите еще за какими-то видами спорта?

— Когда большие старты вроде Олимпиады. Смотрю все старты, которые там проходят — легкая атлетика, хоккей. А обычные соревнования не смотрю.

— С какими мыслями вы ехали на свою первую Олимпиаду?

— Очень сильно заболел перед играми, была температура. На тот момент казалось, что ничего не получится. У меня осталось 7-10 дней и я успел подготовиться и забрать медали. Поехал специально не с первой гонки. Когда мы смотрели первую гонку по телевизору, я сказал тренеру: «Юрий Викторович [Бородавко], мы сейчас здесь сидим, а там медали разыгрывают». И я на следующий день поехал в Корею.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл 22 гонки из 23. Единственная гонка, в которой 27-летний россиянин не смог победить, — эстафета на Спартакиаде сильнейших 2024. Он также трижды выигрывал Олимпиаду, становился чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира и двукратным победителем многодневной гонки Тур де Ски.

Александр Большунов
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