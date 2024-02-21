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Лыжные гонки

21 февраля, 20:35

Большунов не согласился, что на российских соревнованиях у него нет конкуренции

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время общения с болельщиками в московском ТРК Vegas поделился мнением о конкуренции на всероссийских стартах.

— Александр, вы выигрываете огромное количество раз подряд. Каково это — соревноваться практически без конкуренции?

— Кто вам сказал, что конкуренции нет? Постоянно выигрывать в каждой гонке — да, но выигрывает сильнейший. Как-то так. Победы были и уже достаточно давно.

— Просто вы сейчас непобедимы. Гонка только начинается, а уже понятно, кто выиграет.

— Да нет, почему? Много конкурентов есть, все ребята стараются, но у меня мотивация прежде всего — самого себя обыграть и с каждой гонкой хочется прежде всего себя выиграть и обогнать на дистанции. Если это получается, то, конечно, и получается победа.

— У вас есть какая-то задумка — 30 побед подряд, например?

— Нет, у меня никакой задумки нет. Я просто выхожу и... Я не могу сказать, как там сейчас, вроде немного гонок оставалось в сезоне 10-11, даже 9. И я не знаю, как они сложатся, неизвестно... Много факторов: лыжи, самочувствие, спортсмены, можно приводить примеров — как получится, так и получится.

— А такое бывает, что гонку выиграли, а себя не обыграли?

— Когда выигрываешь гонку, там такое уже настроение, уже не обращаешь внимания — обыграл себя или не обыграл себя.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл 22 гонки из 23. Единственная гонка, в которой 27-летний россиянин не смог победить, — эстафета на Спартакиаде сильнейших 2024.

Александр Большунов
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