Все четыре российские лыжницы пробились в четвертьфинал ЧМ

Все четыре россиянки пробились в четвертьфинал спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Лучший результат в квалификации показала шведка Йоханна Хегстрем, которая проехала 1,2 км за две минуты и 39 секунд.

Лучшей среди россиянок стала Христина Мацокина, у которой девятое место (отставание шесть секунд). Сразу за ней расположилась Татьяна Сорина (+6.28 с). Юлия Ступак показала 16-е время (+7.2 с), а Наталья Непряева — 17-я (+7.32).

ЧМ по лыжным видам спорта: мужчины и женщины разыгрывают первые медали в спринте. Live!