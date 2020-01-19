Россиянин Александр Большунов стал первым в гонке преследования на 15 километров на Кубке мира в Чехии. Он показал результат 37 минут 01,3 секунды.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (отставание 46,7), тройку замкнул его соотечественник Симен Крюгер (47,2).

Россиянин Андрей Мельниченко стал шестым (1.32,3).

Вчера чемпион «Тур де ски» — 2020 Большунов стал первым в индивидуальной гонке на 15 км.

Лыжные гонки

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 37.01,3

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 46,7

3. Симен Крюгер (Норвегия) — 47,2

4. Шур Рете (Норвегия) — 47,7

5. Иво Нисканен (Финляндия) — 56,2

6. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.32,3

13. Андрей Ларьков (Россия) — 2.32,0

14. Артем Мальцев (Россия) — 2.32,8

20. Алексей Червоткин (Россия) — 2.55,6

23. Александр Бессмертных (Россия) — 3.05,5

61. Александр Терентьев (Россия) — 8.18,2